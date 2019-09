Biologin aus dem Hochwald : Biologin bringt Groß und Klein zu den Kobolden der Nacht

Laura Längsfeld (rechts) begrüßt die Teilnehmer der Fledermaus-Safari als Führerin des Naturparks Saar-Hunsrück. Foto: a-n

Weiskirchen An mehreren Sommerabenden lädt der Naturpark Saar-Hunsrück Familien mit Kindern ab sechs Jahren im Rahmen des Zukunftsdiploms der „Lokalen Agenda 21“ zu spannenden Fledermaus-Safaris in die Naturpark-Gemeinde Weiskirchen ein.

Die SZ folgte einmal den kleinen Forschern bei einer dieser Entdeckertouren. Diesmal gingen die kleinen und großen Teilnehmer in der Dämmerung gemeinsam mit der Naturpark-Referentin Laura Längsfeld auf so eine abenteuerliche Suche nach den fliegenden Kobolden der Nacht. Die Teilnehmer konnten die spektakulären Jagdflüge nach Insekten beobachten und mit Ultraschalldetektoren die Jagdrufe der Fledermäuse wahrnehmen.

Über das geheimnisvolle Leben dieser nachtaktiven Säugetiere, deren Biologie, Lebensraumanspruch, Bedeutung, Schutz und ihre Jagdgewohnheiten erhielten die Teilnehmenden viele interessante Informationen. Als Ausrüstung wird übrigens stets eine Taschenlampe empfohlen. Die Teilnahmegebühr an der Veranstaltung beträgt zwei Euro für Kinder, vier Euro für Erwachsene und neun Euro für Familien. Als Treffpunkt diente diesmal der Rathaus-Parkplatz in Weiskirchen.

Laura Längsfeld ist Biologin. Nach dem erfolgreichen Studium war sie an der Erstellung mehrerer Fachgutachten in ihrem Wissenschaftsbereich beteiligt. Erste Kontakte mit den Fledermäusen knüpfte sie bei regionalen Bestandserfassungen dieser nachtaktiven Tiere. Außerdem absolvierte sie später noch den zusätzlichen Studiengang „Umwelt und Bildung“. Sie ist im Hochwald-Kreis zuhause und engagiert sich nebenbei gerne für den Naturpark Saar-Hunsrück. Dazu zählte nicht zuletzt die von ihr sachkundig geführte Fledermaus-Safari in Weiskirchen.