Heimatkunde : Neuer Bildkalender aus  Weiskirchen

Mit dem neuen Bild-Kalender des Heimatvereins Weiskirchen sollen viele Senioren ab 70 in Weiskirchen für die Corona zum Opfer gefallenen Seniorennachmittage entschädigt werden. Das wünschen sich Berthold Langenfeld (v.l.) und Kurt Meyer sowie Wolfgang Hübschen und Günter Oswald (dahinter). Foto: a-n

Weiskirchen Der Kampf gegen die Corona-Pandemie wirkt sich auf viele Bereiche des Alltags aus. So können die Zählerableser des Weiskircher Wasserwerks nicht mehr wie gewohnt die Zählerstände wegen Corona selber ablesen.

Stattdessen verteilen sie an alle Haushalte Karten, die von den Wohnungsinhabern ausgefüllt und per Post zurückgeschickt werden sollen.

Diese Aktion hat allerdings auch eine durchaus positive Seite, über die sich (fast) alle Weiskircher Bürger ab 70 Lebensjahren freuen dürfen. An diese Altersgruppe werden mit den Zählstands-Karten gleichzeitig rund 900 wirklich sehenswerte Bilderkalender für 2022 kostenlos verteilt. Im Rathaus informierte Bürgermeister Wolfgang Hübschen zusammen mit dem ehrenamtlichen Redaktionsteam des Vereins für Heimatgeschichte und Denkmalpflege Weiskirchen über die Geschenkaktion. Für die Fotos und die Reproduktion wirklich alter Bilder aus der Vergangenheit des Kurorts sorgte Günter Oswald, während sich Berthold Langenfeld und Kurt Meyer als investigative Heimatforscher um die dazugehörigen Daten und Fakten bemühten. Herausgekommen ist dabei ein interessanter Kalender, den sich sowohl die Alteingesessenen als auch und insbesondere die Hinzugezogenen in Ruhe zu Gemüte führen sollten.

Der Bürgermeister erinnerte bei der ersten Präsentation daran, dass dieses vom Heimatverein herausgegebene Geschenk gleichzeitig eine kleine Wiedergutmachung dafür sein soll, dass (einmal mehr wegen Corona) die diesjährigen Seniorennachmittage leider ausfallen mussten. Deshalb hätten die Ortsvorsteher aus Rappweiler-Zwalbach, Thailen, Weierweiler und Weiskirchen diesmal beschlossen, ihren Senioren ab 70 diese Kalender mit vielen historischen Schwarz-Weiß-Bildern als symbolischen Ersatz für die sonst so beliebten Seniorennachmittage anzubieten. Allein der Ortsrat von Konfeld habe sich dieser Aktion nicht angeschlossen. Für diesen Ortsteil wurde stattdessen die Anschaffung einer „Seniorenbank 2021“ beschlossen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, einen dieser Bildkalender für fünf Euro im Café Louis, bei der Touristik-Information im „Haus des Gastes“ oder in der Postagentur Weiskirchen zu kaufen. Wer beispielsweise noch nicht wusste, dass der Ortsteil Weierweiler im Jahr 1870 um einen Galgen „bereichert“ wurde, der sollte sich diesen Kalender mal genauer anschauen. Da findet sich übrigens auch der Hinweis, dass im Hause „Schoolkättchen“ einst die Winterschuledie Jungen und Mädchen unterrichtete, die in den Sommermonaten auf den Feldern arbeiten mussten. Zum Unterricht musste jedes Kind Holzscheite mitbringen, damit es in der Winterschule nur ja nicht zu kalt wurde.