Auch Ponyreiten war dabei Selten schmecken die Grumbeeren besser

Hatte im Vorjahr der Wettergott den Dorf- und Festplatz in Weierweiler mit seinem fürchterlichen Regen überflutet und nahezu völlig unter Wasser gestellt, so zeigte sich in diesem Jahr der Sonnengott beim herbstlichen Kartoffelfeuer äußerst froh gestimmt und sorgte für Sommerwetter pur. „Wir wurden regelrecht von unzähligen Besuchern überflutet“, strahlte Vereinsvorsitzende Martina Peifer vom örtlichen Förderverein am Spätnachmittag mit der untergehenden Sonne um die Wette. Gezählt wurden die vielen Besucher nicht, aber schätzungsweise hatten 400 bis 500 den Weg zum Festplatz gefunden und ließen ihn fast aus allen Nähten platzen.