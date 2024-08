Besondere Freizeitanlage für Hunde: der Caniplace in Thalfang Spaß auch in der Hunde-Waschanlage

Für die Zielgerade der Schulferien hat sich Kathrin Großmann aus Weiskirchen für den 13-jährigen Sohn Lennart sowie ihre beiden Dackel Eddy und Anton noch ein besonderes Highlight aufgehoben: Es geht an diesem Tag über 38 Kilometer über die Hunsrück-Höhen-Straße zum Freizeit- und Gesundheitspark Caniplace in Thalfang. Der vom lateinischen Wort Canis (für Hund) abgeleitete Name dieser rund 15 000 Quadratmeter großen Anlage im Hun(d)srück lässt schon ahnen, dass insbesondere auf die beiden Vierbeiner ein Abenteuer der besonderen Art wartet. Weil mit der Betreiberin von Caniplace, Dagmar Pilzecker, vorab dieser Termin verabredet worden ist, empfängt sie ihre Besucher aus Weiskirchen bereits am Eingang.