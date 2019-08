Weiskirchen : Sein langjähriges Engagement ist Gold wert

Berthold Langenfeld (links) nahm aus den Händen von Bürgermeister Wolfgang Hübschen die Gräfin-Jutta-Verdienstmedaille in Gold entgegen. Foto: a-n

Weiskirchen Berthold Langenfeld wurde in Weiskirchen mit der Gräfin-Jutta-Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Reha- und Gesundheitssportvereines Weiskirchen zeichnete Bürgermeister Wolfgang Hübschen den Vereinsvorsitzenden Berthold Langenfeld mit der Gräfin-Jutta-Verdienstmedaille in Gold aus. „Es ist in unserer Gemeinde seit 1995 ein bewährter Brauch, denjenigen Persönlichkeiten, die sich um das allgemeine Wohl besondere Verdienste erworben haben, öffentlich Dank und Anerkennung zu sagen.“ Und mit der anschließenden Aufzählung vieler Ehrenämter in verschiedenen Vereinen Weiskirchens ließ der Bürgermeister keinen Zweifel daran, dass Langenfeld diese hohe Auszeichnung wirklich verdient hat.