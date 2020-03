Personenkontrolle in Weiskirchen : Polizei stellt Drogen, einen Schlagstock und ein Messer sicher

Weiskirchen Bei einer Kontrolle in Weiskirchen findet die Polizei Waffen und Drogen

Bei einer Personenkontrolle findet die Polizei Drogen, einen selbstgebauten Schlagstock sowie ein Einhandmesser. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland (Wadern) mitteilt, kontrollierten Beamte am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr vor dem Rathaus im Kirchenweg in Weiskirchen zwei junge Männer. Sowohl der 28-Jährige als auch der 23-Jährige zeigten laut Polizei typische Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum. Von den Männern sei ein deutlicher Marihuanageruch ausgegangen. Der 29-Jährige schrie laut Polizei während der Personenkontrolle ständig herum und zog sich ohne Aufforderung im Vorraum der Kreissparkasse aus. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein sogenanntes Einhandmesser. Der 23-Jährige gab in der Folge auch zu, dass er in seiner Jackentasche einen Joint sowie einen selbstgebastelten Schlagstock in seinem Rucksack einen selbstgebauten Schlagstock dabei habe. Beides stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann werden nun Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Waffengesetz folgen.