Jetzt gab’s die Belohnung Wilder Müll machte 328 Tonnen aus

Der Entsorgungsverband Saar (EVS) lässt sich von den Bürgern die reguläre Müllentsorgung gut bezahlen. Er motiviert aber darüber hinaus auch mit seit Jahren wachsendem Erfolg diese Bürger, den Wald vor ihrer Haustür ehrenamtlich von „wildem Müll“ zu befreien. Am diesjährigen landesweiten „Frühjahrsputz für die Umwelt“, der in diesem Jahr am 15. und 16. März im Rahmen der Kampagne „Saarland picobello“ stattfand, schwärmten mehr als 54 000 Menschen in allen 52 saarländischen Kommunen aus. Dabei sammelten sie stattliche 328 Tonnen wilden Müll ein.