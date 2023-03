Bildung und Beruf Azubis vom Parkhotel erneut ganz weit oben

Wenn die Auszubildenden des Parkhotels Weiskirchen bei den saarländischen Jugendmeisterschaften in den Berufssparten Köche, Hotelfachleute und Restaurantfachleute antreten, dann kommen einige von ihnen meistens als die Besten ihres Fachs mit Medaillen, Preisen und Urkunden sowie einem strahlenden Lächeln zurück in den Hochwald. In den letzten zehn Jahren stellte das 4-Sterne-Superior-Wellnesshotel immerhin gleich acht junge Landesmeister. Und mit dieser schönen Tradition wurde auch jetzt im Restaurantbereich der Globus-Markthalle in Saarlouis nicht gebrochen, wo in diesen Tagen der Dehoga Saarland sowie die Michael-Freiberger-Stiftung die besten GastroTalente des Saarlandes ermittelten. Seit mehr als 40 Jahren gibt es schon diese saarländischen Jugendmeisterschaften. Sie sind der größte und wichtigste Nachwuchswettbewerb für das Gastgewerbe sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.