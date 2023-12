Azubis zeigen ihr Können Genussreiche Einladung zur orientalischen Nacht

Weiskirchen · Bei landes- und sogar bundesweiten Leistungsvergleichen des gastronomischen Nachwuchses verteidigen die Auszubildenden des Parkhotels in Weiskirchen schon fast Stammplätze auf den Sieger-Podesten. Traditionell dürfen sich aber einmal im Jahr auch die Familien der angehenden Köche, Hotelfachkräfte oder Restaurantfachkräfte am Azubiabend einen Eindruck davon verschaffen, zu welch tollen Leistungen ihre Töchter und Söhne in der Lage sind.

20.12.2023 , 15:08 Uhr

Vor Bildern des Taj Mahal luden großartige Küchenleistungen und perfekter Service die Gäste beim Azubiabend zu einer orientalischen Nacht ein. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Diesmal wurden sie als Gäste zu einer orientalischen Nacht eingeladen.