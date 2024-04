Besonderes in Wald und Bach Für Weiskircher Schulkinder ging es ab in die Natur

Lernen im Freien, das ist Unterricht nicht im Klassenzimmer, sondern einmal ganz anders, in Gottes schöner Natur, genauer gesagt in der Nähe des Wild- und Wanderparks Weiskirchen. Damit war für viel Abwechslung für die Drittklässler der Grundschule Weiskirchen, die sich Naturpark-Schule nennen darf, gesorgt. Früh am sonnigen Morgen erreichten 51 Drittklässler der Grundschule Weiskirchen, begleitet von ihrer Schulleiterin Stephanie Grasmück, zwei weiteren Klassenlehrerinnen und drei Integrationshelferinnen, zu Fuß die Jugendherberge in Weiskirchen. Dort wurden sie von Tobias Gimmler, Präsident des Rotary Clubs (RC) Lebach Wadern, und Bürgermeister Wolfgang Hübschen begrüßt und auf einige kurzweilige und unterhaltsame Unterrichtsstunden eingestimmt.