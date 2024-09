„Da besteht absolute Lebensgefahr“ Wie eine Taskforce im Kreis Merzig-Wadern etliche Nester der Asiatischen Hornisse vernichtet

Wenn es in diesen Wochen bei der beginnenden Weinlese in den Rebstöcken oder beim Rasenmähen im heimischen Garten in der Hecke mal auffällig summt und brummt, rät Jonas Frey aus Merzig dringend zu besonderer Vorsicht: „Das könnte von asiatischen Hornissen kommen, bei denen schon zehn Stiche zu ernsten gesundheitlichen Schäden und sogar Schlimmerem führen können.“