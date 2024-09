Einsatz in Weiskirchen Asiatische Hornisse hält Imker im Kreis Merzig-Wadern auf Trab

Wenn es in diesen Wochen bei der beginnenden Weinlese in den Rebstöcken oder beim Rasenmähen im heimischen Garten in der Hecke mal auffällig summt und brummt, rät Jonas Frey aus Merzig dringend zu besonderer Vorsicht: „Das könnte von asiatischen Hornissen kommen, bei denen schon zehn Stiche zu ernsten gesundheitlichen Schäden und sogar Schlimmerem führen können.“ Sein ebenfalls im Kreisverband Merzig-Wadern des Landesverbandes Saarländischer Imker engagierter Kollege Ton van Osch fügte im SZ-Gespräch gleich noch hinzu: „Die EU hat die im Jahr 2020 erstmals im Saarland registrierte asiatische Hornisse schon vorher als gefährliche, invasive Art eingestuft, deren Ausbreitung anders als bei der vergleichsweise harmlosen und deshalb streng geschützten heimischen Hornisse möglichst verhindert werden soll.“ Beide luden die SZ ein, bei einem Imkeralarm in Weiskirchen eine neuartige Gegenmaßnahme zu beobachten.