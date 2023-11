Wahl in Weiskirchen Freie Wähler schicken Armand Scharf ins Bürgermeister-Rennen

Bei der letzten Kommunalwahl hatte sich Gunnar Schulz vergeblich um den Bürgermeisterposten in Weiskirchen bemüht. Jetzt stellte er gemeinsam mit Manfred Göbel, mit dem er aktuell die Anliegen der Freien Wählergemeinschaft Weiskirchen (FWG) im Gemeinderat des Kurorts vertritt, der SZ hoffnungsvoll den frisch gekürten FWG-Bürgermeisterkandidat vor. Mit dem 52-jährigen Armand Scharf, der sich als Familienvater von zwei Kindern und Opa von zwei Enkeln dieser neuen Herausforderung stellen will, tritt damit bei dieser Wahl neben Stefan Conrad (SPD) ein zweiter Kandidat an, der sich in seiner Freizeit bislang als Feuerwehrmann für das Wohlergehen der Mitbürger engagiert.