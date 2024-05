Bürgermeisterwahl in Weiskirchen 23 Jahre im Rathaus Weiskirchen beschäftigt - Warum Armand Scharf (FWG) nun Bürgermeister werden will

Das Freibad in Weiskirchen hat sich Armand Scharf als Treffpunkt ausgesucht. Während wir auf einer Bank am Waldesrand sitzen, hüpft ein Eichhörnchen vorbei und verschwindet wenige Meter entfernt in einer Baumkrone. Einige Spaziergänger, mit und ohne Hund, passieren den Rastplatz und grüßen. „Der Wald ist mein Wohnzimmer“, erzählt der 52-Jährige im Laufe des Gesprächs. Hier findet er Ruhe und einen Ausgleich zum Alltag. Vor allem beim Wandern, bevorzugt auf längeren Strecken. Gefragt nach einer Lieblingsroute, antwortet Scharf: „Der Hochwald ist allgemein schön. Meine Lieblingsstrecke ist tatsächlich die mit den Weiskircher Wahrzeichen.“ Auf etwa zwölf Kilometern geht es durch den Bärengraben, am alten Steinbruch vorbei Richtung Herberloch – das übrigens sein liebster Ort in der Gemeinde ist – und vorbei an Bärenfels, Hoher Fels und Iltisfels zum Wild- und Wanderpark.