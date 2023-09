Apfelernte für Herzensengel Apfelsaft ist Lohn für harte Arbeit

Wer am vergangenen Samstag an der Streuobstwiese hinter der Weiskircher Hochwaldhalle vorbeikam, der konnte dort neben Bürgermeister Wolfgang Hübschen und Ortsvorsteher Stefan Schuh auch Anne und Lars Hassler, Sandra und Lorenz Schuh, Bärbel und Martin Schneider sowie Harald Weyand bei harter körperlicher Arbeit beobachten. Sie sammelten dort fleißig mehrere Stunden lang die sonnengereiften Äpfel ein. Auch rein rechtlich ging das übrigens in Ordnung, weil die Apfelbäume dort der Hochwaldgemeinde gehören, nachdem sich der örtliche Obst- und Gartenbauverein wegen seiner Nachwuchssorgen vor ein paar Jahren aufgelöst hatte.