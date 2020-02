Kostenpflichtiger Inhalt: In Rente : Zum Abschied gibt es den Backstein in Zellophan

Der Backstein liegt ihr zu Füßen. Annemie Gouverneur freute sich über die kleine Abschiedsfeier in ihrer Hochwaldhalle, v. l.: Stefan Gouverneur, Dietmar Hero, Marc Köpfler, Wolfgang Hübschen, Annemie Gouverneur, Stefan Kania und Nicole Wallerich. Foto: a-n

Weiskirchen Annemie Gouverneur wurde als Hallenwartin der Hochwaldhalle in Weiskirchen verabschiedet.



Von Dieter Ackermann

Eine Institution der Hochwaldgemeinde bekam zum Abschied ihren unverzichtbaren Backstein, diesmal festlich eingepackt in Zellophan, mit auf den Heimweg. Bürgermeister Wolfgang Hübschen und Personalrat sowie Kollegen geizten darüber hinaus natürlich nicht mit den bei solchen Anlässen üblichen Geschenken – doch der Backstein, der spielte in der langjährigen Amtszeit von Annemie Gouverneur als Hallenwartin und Reinigungskraft der Hochwaldhalle Weiskirchen schon eine ganz besondere Rolle.

Selbst der frechste Hallenbesucher hätte sich niemals getraut, diesen Stein, mit dem sie drei Jahrzehnte lang eine Innentür vor dem Zufallen sicherte, wegzunehmen. Schließlich war „us Hallenannemie“ stets eine Respektsperson, die ihre konsequente Pflichterfüllung mit echter Herzenswärme und Hilfsbereitschaft kombinierte.

Vor ihrem Job als „gute Seele“ der Hochwaldhalle bestritt sie ihren Lebensunterhalt bei Villeroy & Boch in Mettlach. Annemie Gouverneur übernahm dann am 1. Januar 1990 von der Gemeinde Weiskirchen die Aufgabe, in der Hochwaldhalle für Ordnung – in jeder Beziehung – zu sorgen. Diese Vollbeschäftigung klang mit dem Eintritt in die Regelaltersrente am 30. April 2014 aus. Als Minijobberin (30 Stunden im Monat) stand sie aber als Hausmeisterin bis zur jetzigen feierlichen Verabschiedung weiterhin ihre Frau. Als ihr Nachfolger wagt sich jetzt Dietmar Hero, ein Mitarbeiter des Gemeindebauhofes, in ihre großen Fußstapfen.

Zur kleinen Abschiedsfeier hatte „us Hallenannemie“ noch einmal ihre Arbeitskleidung angelegt – allerdings den weißen Kittel, der für sie sonst eigentlich nur sonn- und feiertags in Frage kam, während werktags nur Grau angesagt war: „Ohne Arbeitskleidung mache ich hier keinen Dienst!“ Klar und unmissverständlich drückte sie sich auch 30 Jahre lang in der Hochwaldhalle aus. „Groß oder klein – ohne Turnschuhe mit hellen Sohlen kommt hier niemand in die Halle rein!“ Und niemand – groß oder klein – wagte es zu widersprechen.

Bei allem Respekt vor ihr konnten gerade die jüngsten Sportler immer wieder vom persönlichen Umgang mit ihr berichten, wo Annemie Gouverneur unter vier Augen ihre herzensgute Art offenbarte, getreu dem hier wirklich passenden Spruch von der rauen Schale und dem weichen Kern. Kaum jemand erfuhr beispielsweise, dass sie in all‘ den Jahren die in der Halle vergessenen Flaschen eingesammelt und beim nächsten Discounter das Pfandgeld dafür kassiert hatte. Das freilich steckte „us Hallenannemie“ nie in die eigene Tasche. Diese Erlöse ließ sie in aller Stille immer der Kinderkrebshilfe sowie den Sammelaktionen der SVWK-Jugend zukommen.

Und was rankt sich nicht alles an Anekdoten um die „gute Seele der Hochwaldhalle“! Unwidersprochen hält sich beispielsweise der Bericht, dass das bereits verstorbene Tischtennis-Ass Hans Barbian, genannt Pollemann, erst dann an der Tischtennisplatte aufschlagen durfte, wenn er vorher mal eine Flasche Bier geleert hatte. Obwohl Annemie Gouverneur in „ihrer“ Halle nie den Sport (Fußball, Volleyball oder Tischtennis) aus dem Fokus verlor, soll sie aber auch nicht ungern in „Annemie‘s Räumchen“ mit vielen Sportsfreunden das eine oder andere Bierchen genossen haben.

Klar, dass auch in diesem Rahmen die Kontaktpflege zu Vereinen und Organisationen in den letzten drei Jahrzehnten nie zu kurz kam. Und dabei darf nicht vergessen werden, dass sie für zusätzlich anfallende Dienste in „ihrer“ Halle stets auf die ihr eigentlich zustehende Aufwandsentschädigung zugunsten der Vereine verzichtet hat. Auch bei der jetzt gerade anlaufenden Weiskircher Foasend ging nie ein Weg an ihr vorbei. Nur zu gerne erinnert sie sich noch an die guten, alten Zeiten, als die Besucher noch in langen Schlangen auf den Einlass zu den stimmungsvollen Bällen in der Hochwaldhalle warteten.