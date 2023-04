Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von Hei!“ Die größte Weinprobe des Hochwalds wartet

Alan Zabinski ergänzte diese Auskunft mit dem Hinweis darauf, dass sich Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bereit erklärt habe, die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung zu übernehmen. Allerdings mit der Einschränkung, dass sie persönlich im heilklimatischen Kurort nur dann zur Weinprobe kommen kann, wenn dies ihr voller Terminkalender auch erlaubt. Gleichzeitig versicherte er aber, dass die beiden Ideengeber in der Gemeinde Weiskirchen mit Bürgermeister Wolfgang Hübschen an der Spitze einen Mitveranstalter gefunden haben, dem sie für die Unterstützung nicht genug danken können. Auf die Frage der SZ, was sie sich von ihrer Privatinitiative versprechen, versicherten beide, mit dieser Idee vor allem wieder mal mit einem interessanten Angebot das öffentliche Leben im Kurort bereichern zu wollen. Alan Zabinski verdient sein Geld in der Automobilbranche und Alexander Louis ist Chef des Café Louis in Weiskirchen. Keiner von beiden will folglich als Winzer für seine eigenen Weine die Werbetrommel rühren. Für diesen Plan fand das Duo in der regionalen Vermarktungsinitiative „Ebbes-von-Hei!“ einen wichtigen Partner. Achim Laub sorgte als stellvertretender Vorsitzender für die ersten Kontakte zu Winzern aus der Heimat-Region, die sich für das Angebot aus Weiskirchen auf Anhieb interessierten. Insbesondere, weil die Aktion „Weiskircher Wein-Weiher“ eine spannende Alternative zu den üblichen und weit verbreiteten Weinfestivals darstellen soll, haben nach Auskunft von Zabinski bisher schon 17 Winzer – die meisten von ihnen als „Ebbes-von-Hei!“-Partner – ihre feste Zusage für die Teilnahme an diesem Mai-Wochenende gegeben.