Adventsfenster begeister Weiskirchner Adventsfenster stimmt auf Festtage ein

Dort waren Helfer dem Wunsch des Bürgermeisters gefolgt, anlässlich des Adventsfensters in dem Gebäude, wo sonst vor allem die Verwaltungs- und Sparkassenmitarbeiter ihren Geschäften nachgehen, adventliche Stimmung aufkommen zu lassen. Dort überreichten Hübschens „linke und rechte Hand“ Jenny Trampert und Kathrin Dobelmann allen Gästen kleine Lichter. Und nachdem sich Hübschen bei allen für das Kommen und die Unterstützung bedankt hatte, stimmten alle gemeinsam einige Weihnachtslieder an. Für die nicht ganz so Textsicheren gab es die dazu passenden Noten und Texte in gedruckter Form.