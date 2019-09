Sperrungen und Umleitungen : In Rappweiler läuft eine umfangreiche Straßensanierung an

(Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Rappweiler Am heutigen Montag, 2. September, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Rappweiler beginnen. Dies gab der Landesbetrieb bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Bauarbeiten werden nach Mitteilung des LfS in halbseitiger Bauweise mit Verkehrsregelung durch eine Ampel ausgeführt. Es werden in Teilbereichen die Rinnenplatten, Borde sowie Straßenabläufe erneuert. Betroffen ist im ersten Bauabschnitt die Strecke von Mitlosheim kommend über die L 157 (Merziger Straße) vom Ortseingang Rappweiler bis zur Einmündung Friedhof­straße. Hierfür wird die Zufahrt zur Straße Ober der Chaussee gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich über die Friedhofstraße beziehungsweise die Hochwaldstraße auf die L 157 umgeleitet. „Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt werden voraussichtlich bis 6. September abgeschlossen“, heißt es vom LfS.

Am 9. September werde die Verkehrssicherung für den zweiten Bauabschnitt eingerichtet. Betroffen ist die Strecke von der Einmündung Friedhofstraße bis zur Einmündung Hochwaldstraße. Hierfür werden die Zufahrt zur Friedhofstraße und die Straßen Kalkofenstraße, Niederlosheimer Weg und Mühlenkaul gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich über die Hochwaldstraße beziehungsweise über den Wiesenweg und die Ankergasse auf die L 157 umgeleitet. In diesem Abschnitt werden auch die Bushaltestellen ausgebaut. Über Änderungen im Busbetrieb informiert der Linienbetreiber. Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt dauern nach Asukunft des Landesbetriebes voraussichtlich bis 20. September an.

Im Anschluss daran werden die Bauarbeiten ab der Einmündung Hochwaldstraße bis zum Ortsausgang Rappweiler in Richtung Weiskirchen ebenfalls in zwei Bauabschnitten fortgesetzt. Über den genauen Ablauf dieses zweiten Bauabschnittes wird der Landesbetrieb nach eigenem Bekunden zu gegebener Zeit in einer gesonderten Pressemitteilung informieren.

Nach Abschluss der Randarbeiten erfolgen die Asphaltarbeiten auf der Fahrbahn, diese sollen unter Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnittes in zwei Etappen ausgeführt werden. „Die Vollsperrungen sind voraussichtlich in den Herbstferien, ab dem 7. Oktober, vorgesehen“, heißt es in der Mitteilung des LfS. Der erste Bauabschnitt bei dieser Vollsperrung beginnt am Ortseingang Rappweiler bis zur Einmündung Hochwaldstraße. Hier wird der Verkehr weiträumig über Losheim-Bergen-Waldhölzbach umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche.

Der zweite Bauabschnitt beginnt an der Einmündung Hochwaldstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Weiskirchen. Hier wird der Verkehr über Thailen-Nunkirchen-Losheim umgeleitet. Auch hierfür ist eine Woche eingeplant.