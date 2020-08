Rascher Ermittlungserfolg : Gut kombiniert, Einbruch rasch aufgeklärt

Weiskirchen Polizei Nordsaarland kann Einbrecher in Weiskirchen schon kurz nach seiner Tat ausfindig machen.

Wegen der guten Kombinationsgabe eines diensthabenden Beamten gelang es der Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern, nach einem Laden-Einbruch in Weiskirchen den Täter sehr schnell ausfindig zu machen. In der Nacht zum Dienstag wurde der PI in Wadern gegen 2.30 Uhr ein Einbruch in die „Netto“-Filiale in Weiskirchen in der Trierer Straße gemeldet. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Glasscheiben des Eingangsbereiches des Einkaufsmarktes an sieben Stellen beschädigt waren. Die Scheiben waren allerdings nicht zu Bruch gegangen. Offenbar hatte jemand mit einem Gegenstand an sieben Stellen auf die Scheiben eingeschlagen, um sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Im Markt selbst waren Zwischentüren aufgebrochen. Der Täter war indes nicht mehr im Markt anzutreffen. Es fehlten hauptsächlich Tabakwaren.