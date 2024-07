Freiluft-Fechten in Weiskirchen Ein Turnier, für das man auch mal um 5 Uhr losfährt

Zu dieser „Fecht-Familie“ gehört auch der elfjährige Fiedotov Artem. Als russische Panzer die Ukraine überfielen, flüchtete er mit seiner Familie aus seiner Heimatstadt Charkiw nach Deutschland. „Diesem aufgeweckten Jungen aus der Ukraine hat sein Fechtsport bei der Integration hierzulande großartig helfen können“, erzählt Molter. Mit seinen von ausgewiesenen Fechtexperten in Charkiw erworbenen sportlichen Fähigkeiten habe sich Fiedotov in kürzester Zeit erfolgreich den Fechtern in Speyer, wo die Familie mittlerweile wohnt, anschließen können. Molter: „Die dürften sich wirklich gefreut haben, einen so begabten Jungen in ihrem Verein begrüßen zu dürfen.“