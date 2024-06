Pastoraler Raum Wadern 111 Jugendliche empfingen Firmsakrament in Rappweiler

Rappweiler „Dich schickt der Himmel“ – dies war das Thema, das 111 Jugendliche aus dem Pastoralen Raum Wadern für ihre Firmung gewählt hatten. Am Freitag und Samstag (14. und 15. Juni) hat ihnen Jugendpfarrer Thomas Hufschmidt aus Saarbrücken in drei Gottesdiensten das Sakrament der Firmung in der Jugendkirche Mia in Rappweiler gespendet.