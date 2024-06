Damals wie heute 1100 Rebstöcke Über zwei Jahrzehnte blieben es 1100 Rebstöcke

Im Jahr 2007 wurden dann die ersten Rebstöcke in die Erde gepflanzt. Es sind damals wie heute 1100 Stücke. Mit dem Jahrgang 2008 war ein erster wichtiger Schritt getan, mit dem die Weinbergfreunde an die historische Weinbergtradition am Kreuzberg angeknüpften. Bilder aus dem späten 19. Jahrhundert zeigen nämlich, dass an dieser Stelle großflächig Wein angebaut wurde. Der Weinanbau endete in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Reblaus ihm den Garaus machte und alle Weinstöcke ein jähes Ende fanden. Bis der Verein den Weinanbau wieder kultivierte. Nicht um den Winzern aus traditionellen Weinanbaugebieten Konkurrenz zu machen, sondern vielmehr um Spaß zu haben, auch wenn es zuweilen mit sehr viel Arbeit verbunden sei, wie Klein zu berichten weiß. Denn auch ein kleiner Weinberg, mit 1100 Stöcken, muss gepflegt werden, soll nach der jährlichen Weinlese im Herbst ein guter Wein entstehen. Dies sei bereits mit dem zweiten Jahrgang 2009 gelungen. „Mit 500 Litern bei guter Qualität, 86 Grad Öchsle, war der Ertrag erstmals nennenswert“, erzählte Klein. Die 1100 Rebstöcke prägen das Bild des Kreuzberges unterhalb der Kapelle. Der Wein habe inzwischen eine gute bis sehr gute Qualität erreicht und mit rund 1000 Litern einen hervorragenden Ertrag erzielt. Ausgebaut werde der Wein bei Winzer Schmitt-Weber in Perl. Von der Qualität konnten sich die Besucher des Jubiläumsfestes selbst überzeugen. Einige Besucher waren zum ersten Mal beim Weinfest mit dabei, an dem jährlich der neue Jahrgang präsentiert wird. So wie Familie Adler aus Merzig. „Es ist ein schöner Ort, um ein gutes Glas Wein zu trinken“, zeigten sie sich zufrieden. Auch Oberbürgermeister Marcus Hoffeld kam zum Jubiläum und dankte Manfred Klein, stellvertretend für den Verein, für die gute Arbeit, die hier geleistet werde. „Vor allem danke ich Dir für Deine großartige Arbeit, die Du von Beginn an hier geleistet hast“, richtete er Worte des Dankes an Klein.