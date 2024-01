Weihnachtsbaum-Einsammelaktion Wadrilltaler CDU Wie Weihnachtsbäume den Vereinen helfen

In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg standen die Weihnachtsbäume oft bis zum Fest Mariä Lichtmess in der guten, zumeist nicht beheizten Stube. Doch heute endet das Verfallsdatum der Weihnachtsbäume oft nicht erst mit dem Fest der Darstellung des Herrn, wenn nach 40 Tagen das Ende der Weihnachtszeit erreicht ist. Kaum haben die Heiligen Drei Könige in den Krippen unter dem Weihnachtsbaum in den beheizten Wohnzimmern Einzug gehalten, beginnen die vormals grünen Bäumchen oftmals schon zu nadeln.