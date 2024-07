Zensus 2022 Warum der Zuwachs bei der Bevölkerung im Landkreis Merzig-Wadern die Bürgermeister freut

Info

Aus dem Zensus 2022 geht hervor, dass im Landkreis Merzig-Wadern zum Stichtag 30. Juni 2022 insgesamt 108 960 Menschen gelebt haben – 4884 mehr, als die Bevölkerungsfortschreibung ermittelt hatte. Die Stadt Merzig verzeichnet demnach 31 618 Einwohner (plus 1739), die Stadt Wadern 16 585 (plus 721). Die Einwohnerzahlen der Gemeinden im Kreis: Beckingen 15 496 (plus 583), Losheim am See 16 574 (plus 430), Mettlach 12 545 (plus 540), Perl 9536 (plus 612) und Weiskirchen 6606 (plus 259).