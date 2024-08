Bauarbeiten während der Ferien Was hinter verschlossener Schultür passiert

Merzig-Wadern · Der Landkreis Merzig-Wadern nimmt knapp eine Million Euro in die Hand, um seine weiterführenden Schulen in Schuss zu halten. Vom schuleigenen Friserusalon bis zum Wasserstoffklassenzimmer – was wo geplant ist.

20.08.2024 , 17:10 Uhr

Fleißig sanieren die Bauarbeiter das Schulhofgelände in der Ferienzeit. Foto: Alina Leidisch

Von Marie Seiwert