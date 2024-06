Nach der Wiederwahl Gesundheitsversorgung bleibt für ihn Chefsache

Von 12 978 Wahlberechtigten votierten 7509 für ihn. Seine Herausforderin Kathrin Müller von der CDU erhielt 35,40 Prozent der abgegebenen Stimmen (3357 Stimmen). Ins Schwärmen gerät der 53-jährige gelernte Journalist über die „unfassbare Solidarität“, mit der ihn sein Team im Wahlkampf beflügelt habe. „Mit 60 Leuten haben wir in drei Stunden 8650 Flugblätter verteilt.“ Der älteste Helfer sei 86 Jahre alt, der jüngste drei. Kuttler: „Ob bei der Verteilung von Flugblättern, beim Plakate kleben oder bei anderen Dingen: Wenn man Gemeinschaft lebt, dann wird auch wieder eine Gemeinschaft daraus.“ Stolz und froh macht ihn, dass er im Herbst in seine zweite Amtszeit startet. „Der Bürgermeisterwahlkampf war komplett Jochen Kuttler“, verrät der Nunkircher. „Fast jedes Foto habe ich gemacht oder zumindest bearbeitet, jede Zeile geschrieben“ – so wie seine Vorstellungen zur medizinischen Gesundheitsvorsorge in der Region, die er zu Papier gebracht hat.