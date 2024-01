Am 9. Juni In fünf Kommunen des Grünen Kreises werden die Bürgermeister neu gewählt

Das Jahr 2024, das soeben begonnen hat, wird für Städte und Gemeinden im ganzen Saarland (und damit auch im Landkreis Merzig-Wadern) bedeutende Veränderungen mit sich bringen. Der Schlüsseltag hierfür ist der 9. Juni: An diesem Sonntag wird es, parallel zur gleichzeitig anberaumten Wahl zum Europäischen Parlament, Kommunalwahlen im Saarland geben. Damit werden die politischen Landkarten in den Kommunen neu gezeichnet. Die kommunalpolitischen Gremien (Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte, Ortsräte) werden neu bestimmt. Spannend wird es dabei sein, zu verfolgen, inwieweit die Bundespolitik in diese Wahlentscheidungen auf lokaler Ebene hineinspielt: Werden die in Berlin regierenden Ampelparteien von den Wählern, die sich im Moment mit der Bundespolitik recht unzufrieden zeigen, auf lokaler Ebene einen Denkzettel verpasst bekommen? Wie stark wird die AfD sich als kommunalpolitische Kraft etablieren? Fragen wie diese werden bei dem Wahlgang Anfang Juni eine Antwort bekommen.