Delegation aus Montmorillon Einer der Freunde wandert nach Hause

Der Ursprung der Städtepartnerschaft geht auf die Verbindung zurück, die im Jahre 1967 zwischen dem Hochwald-Gymnasium in Wadern und dem Lycée Nationalisé Mixte (heute:„Cité Scolaire Jean Moulin, Collège et Lycée“) in Montmorillon geknüpft wurde. Um diese Beziehung auch auf kommunaler Ebene zu vertiefen, gründete sich bereits 1967 in beiden Orten ein Partnerschaftskomitee und die Bürgermeister der Stadt Montmorillon und Wadern besiegelten am 16. Juni 1968 in Wadern und am 13. Oktober 1968 in Montmorillon feierlich die neue Städtepartnerschaft. Am 10. Juni 1973 wurde die bestehende Partnerschaft auf die damalige Gemeinde Noswendel ausgedehnt. Dass diese Freundschaft nach mehr als einem halben Jahrhundert auch jenseits der Verwaltungsebene immer noch gepflegt wird, ist vor allem dem ehrenamtlichen Engagement vieler Privatleute in beiden Partnerstädten zu verdanken. Im Laufe der Zeit entstanden demnach zahlreiche enge persönliche Freundschaften sowie vielfältige Formen des Austauschs. Allgemein hofft man in der Hochwaldstadt, dass diese partnerschaftlichen Beziehungen noch recht lange anhalten, eventuell auch durch beide weiterführenden Schulen wiederum aufgenommen werden.