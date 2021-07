Mauer soll vor Angriffen schützen : Verein will Bau von Schutzmauer ermöglichen

Verein will Bau von Schutzmauer ermöglichen

Merzig-Wadern Um das Waisenhaus in Mbengwi vor dem nahenden Bürgerkrieg zu schützen, sammelt der Verein „ex animo“ aus Wadern Spenden.

Seit nun ungefähr vier Jahren tobt in dem anglophonen Westen Kameruns ein Bürgerkrieg, dem immer mehr Zivilisten zum Opfer fallen. Der Waderner Jonas Morbe verbrachte zu Beginn der Unruhen einige Monate im „better world“-Waisenhaus in Mbengwi. Schon zu dieser Zeit begannen sich bewaffnete Proteste zu häufen, die Regierung sperrte das Internet im Westen des Landes und bei Morbes zweiten Besuch in Mbengwi waren mittlerweile regelmäßig Schüsse aus der Ferne zu hören, berichtet der Wadener.