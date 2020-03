Zusammenstoß auf der L 148 : Zwei Menschen bei Unfall zwischen Nunkirchen und Wadern in Autos eingeklemmt

Wadern Bei einem schweren Unfall zwischen Nunkirchen und Wadern sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen in ihren Autos eingeklemmt worden.

Ein Autofahrer war gegen 6.30 Uhr auf der L 148 in Richtung Nunkirchen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Zusammenstoß beide Fahrer eingeklemmt. Rettungskräfte mussten sie aus ihren Fahrzeugen befreien. Ob weitere Personen in den Autos saßen, konnte die Polizei wegen des laufenden Einsatzes noch nicht sagen. Auch zwei Rettungshubschrauber sind laut Behörden an der Unfallstelle.