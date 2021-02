Statt Rathaussturm : Hoppeditzen zieren das Rathaus in Wadern

Mit den Hoppeditzen auf dem Rathausbalkon erinnert die KG 1897 Wadern an die Rathausstürme in Nicht-Corona-Zeiten. Foto: eb

Wadern Die Hände in den Schoß legen und über die närrischen Tage so gänzlich nichts zu tun, kam für die Karnevalsgesellschaft Wadern nicht in Frage.

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Mit dem Weiber-Donnerstag hat die Hochzeit der närrischen Tage begonnen. Zugleich war dieser Tag für die Karnevalsvereine Signal und Startschuss zugleich, die Ratshäuser der Städte und Gemeinden mit viel närrischem Klamauk zu stürmen, den Bürgermeistern die Macht und Kassen zu entreißen, auf dem Rathaussessel Platz zu nehmen, um die Geschicke in den sogenannten Schlafhäusern zu übernehmen. Nicht so in diesem Jahr. Auch in Wadern fiel der übliche Rathaussturm der Corona-Pandemie zum Opfer, was die übrigen beteiligten Karnevalsvereine aus der Stadt Wadern ebenfalls sehr bedauern. „Unser Brauchtum Faasend kommt mit der Pandemie komplett zum Erliegen, das kann es doch nicht sein“, moniert Stephan Regert, Präsident der ältesten Karnevalsgesellschaft 1897 Mir gen us net Wadern.