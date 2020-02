Kostenpflichtiger Inhalt: Kappensitzung in Lockeiler-Krettnich : Zwei alte Besserwisser hauen auf den Putz

Als Superhelden haben die Frauen vom Turnverein einen äußerst adretten Tanz geboten. Foto: eb

Lockweiler-Krettnich Büttenredner, Tänzer und Musiker begeisterten beim bunten Abend in der neuen Halle von Lockweiler- Krettnich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Groß war die Freude beim Narrenvolk aus dem Waderner Doppelstadtteil. Endlich konnten sich die Faasebooken mal wieder in der alten neu erbauten Mehrzweck-Narrhalla so richtig austoben und eine Kappensitzung auf die Bühne bringen. „Lasst und alle ein paar tolle Stunden erleben, lasst uns die alt nau Hall vor Fröhlichkeit beben“, eröffnete Moderator Volker Fuchs den ordentlichen Mix aus urigen Büttenreden, Gesangseinlagen und Schunkler sowie tolle Tänze. Mit Applaus wurde nicht gespart, vielfach wurden die Akteure mit vierfachen Raketen sowie Küsschen und Orden vom Thronadel belohnt. „Mit Kummer, Sorgen und Verdruss, ist bis Aschermittwoch jetzt Schluss. Fröhlichkeit ist Trumpf, hier wird nicht rumgeeiert, hier wird gelacht, gesungen und gefeiert“ proklamierten Prinz Basti aus dem Hause Kokoschka und Prinzessin Katrin aus dem Hause Kallenborn sowie die Niedlichkeiten Prinz Luis und Prinzessin Milla.

Die Gardemädchen legten einen schmissigen Gardetanz zu Ehren des Thronadels auf das Parkett, um dann von nicht mehr frischen aber giftigen und erfahrenen Klageweibern abgelöst zu werden. „Am besten können wir über unsere Männer schimpfen“, gaben sie bekannt, rasselten anschließend eine Litanei runter, was die Männer im trauten Heim, in Wohn- und Schlafzimmer, in Küche und Keller so alles richtig machen sollten. Keinen Bierbauch und Ausreden haben, abends nicht müde sein und ihren Mann stehen, die Klobürste bedienen, den Staubwedel schwingen und den Staubsauger benutzen können. „Können sie das nicht, gibt es kein Sonntagsgeld.“

Premiere feierten die Junioren-Tanzgruppe des Turnvereins. Unter dem Motto „Wenn ich einmal groß bin“ trugen sie ihre Wünsche zusammen – Prinzessin oder Millionär zu sein, einen Zirkus haben oder als Astronaut zum Mond zu fliegen. Ein junger Mann aus dem Elferrat, übrigens ein Nachwuchstalent in der Bütt, schilderte dem Narrenvolk, was so alles passieren kann, wenn der Jüngling zuhause eine sturmfreie Bude hat, weil Mama und Papa Urlaub haben, und die Freunde beim Saufgelage bewirtet. Bauchschmerzen oder einen dicken Kopf waren noch Kleinigkeiten. Das sportlich-akrobatisch auftretende Funkenmariechen Leonie zeigte einen tollen Tanz. „30 Jahre alt ist meine Schreibmaschine alt, war dreimal bislang in Reparatur, jetzt klemmt das f“, betrat ein betagter Herr eine Reparaturwerkstatt. Mit diesem Modell, mit Farbband und Tastatur aus irgendeiner Erbmasse, aber ohne Monitor, DVD-Laufwerk, Akku oder einem Schreibprogramm konnte der Meister kein Update machen. Das tolle Zwiegespräch belohnte die Jugendgarde der KG Wadern neben dem Applaus der Narren mit einem tollen anmutigen Tanz als Swing Sisters.

Info Sie standen auf der Bühne Moderator Volker Fuchs; Prinzenpaar Basti und Katrin; Kinderprinzenpaar Luis und Prinzessin Milla, Elferrat; Funkenmariechen Leonie Schneider, Trainerinnen: Martina Bytzek, Simone Schneider. Garde: Anna-Sophie Jäckel, Lara Heinz, Anna-Lena Meyer, Giuseppina Galace, Mim Marie Mann, Lily Dubois, Susanne Vogel, Denise Marre, Alica Gillitecci, Amelie Thewes, Emmy Konz, Lara Klein, Romy Lay, und Emely Drewlo, Trainerin: Sabine Dubois; Junioren Turnverein: Nele, Louisa, Milla, Naomi, Anna, Elli, Ciara, Marylin, Mia, Zoe, Emma H., Emma S., Emily und Milena; Trainerin: Stefanie Müller. Junioren KG Wadern: Tessa Barth, Anna Lana Felten, Amra Mehnert, Lily Dubois, Maria Gallace, Cilly Thieser, Marlene Obermayer, Emmy Konz, Milena Barth, Maxine Finkler, Scrlett Laubenthal; Miriam Thewes, Ammelie Thewes, Franziska Thome, Lara Klein und Mira Weiland, Trainerin Sabine Dubois. Tanzgruppe Turnverein: Sandra Olearczyk, Martina Klauck, Jessica Derst, Tina Brust, Nadine Hahn, Christina Werle, Margit Schmitt, Trainerin Tina Brust; Männerballett: Sebasian Kokoschka, Christopher Simon, Benjamin Kallenborn, Niklas Kläser, Jeremias Klauck, Noah Klauck, Lukas Aatz, Niko Jung, Sando Jung, Janis Klasen, Julian Schuh, Nino Geraci, Leonard Mees, Lukas Mees, Julian Heckmann, Trainerinnen Anna Riehm, Katrin Kallenborn. Musik: Fombach Duo. Büttenredner: Elisabeth Birtel, Petra Wilhelm, Walburga Kasper, Marietta Schwarz, Christiane Becker, Andrea Schuh, Birgit Piroth, Marlene Brust, Gudrun Treitz, Eva Köhl und Gertrud Scheuble (Klageweiber); Benni Kallenborn (Einer aus dem Elferrat); Andrea Schuh, Birgit Piroth (Reparaturannahme); Christiane Becker, Elisabeth Birtel (Bauer und Tochter); Eva Köhl, Elisabeth Birtel, Walburga Kasper (Herren-WC); Volker Fuchs, Julian Schuh (Zwei Alte); Markus Kasper (Dorfbarde).