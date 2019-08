Polizei sucht Zeugen : Autofahrer gefährdet Kinder auf Zebrastreifen in Büschfeld

Büschfeld Ein rücksichtloser Autofahrer hat bei einem Überholmanöver in Büschfeld eine Kindergartengruppe gefährdet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zu einer äußerst gefährlichen Situation ist es am Montag, 29. Juli, in Büschfeld gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war am Nachmittag eine Gruppe von Kindergartenkindern in Büschfeld unterwegs. Wie die Polizei in Wadern mitteilt, wollten die Kinder gegen 14.45 Uhr in Höhe des Restaurants „Zum Schlossberg“ die Straße überqueren. Ein Autofahrer hatte bereits am Fußgängerüberweg angehalten, um die Gruppe die Straße überqueren zu lassen.