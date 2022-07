Nägel mit Köpfen : Wirtschaftsverbände schließen sich zusammen

Wadern Es ist beschlossen: Der Wirtschaftsverband Wadern und der Gewerbeverband Weiskirchen machen gemeinsame Sache.

Zunächst hatte der Wirtschaftsverband Wadern in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den Beschluss einstimmig gefasst. In dieser Versammlung stellte der Vorsitzende Norbert Louis seinen Weiskircher Gewerbeverband vor, sprach sich für einen Zusammenschluss aus, zumal seine Gewerbetreibenden seit etwa vier Jahren keine gemeinsamen Aktivitäten mehr hatten. Acht Tage später hatte auch der Verband in der Kurgemeinde seine außerordentliche Mitgliederversammlung. „Von 28 Mitgliedsbetrieben waren 15 anwesend und stimmten ebenfalls einstimmig für die Auflösung“, teilte deren Vorsitzender Norbert Louis im SZ-Gespräch das Ergebnis mit. Zu den herausragenden Aktivitäten des Ende der 1970er Jahre gegründeten Weiskircher Gewerbeverbandes gehörte die Ausrichtung des Kurparkfestes, die später von der Hochwald-Touristik und nach deren Auflösung von der Gemeinde übernommen wurde. Der Brunnen am Kreisel wurde finanziert, ebenso die neue in der Trierer Straße Weihnachtsbeleuchtung, letztmals vor zwei Jahren deren Erneuerung. Auch die Unterstützung der Vereine anlässlich der Kirmes war bislang stets Sache der Gewerbetreibenden, die es auch in diesem Jahr und wohl auch darüber hinaus weiter geben soll.