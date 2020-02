Winter-Impressionen : Impressionen vom Ein-Tages-Winter

Für Autofahrer weniger schön war das dichte Schneetreiben in der Region, wie hier auf der L 375 zwischen Britten und Saarhölzbach. Foto: Ruppenthal

Losheim/Weiskirchen/Wadern Der starke Schneefall am Donnerstag machte Autofahrern zu schaffen, inspirierte aber manchen Fotografen.

Viel Arbeit bereitete den Beamten der Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern der Wintereinbruch am Donnerstagnachmittag. Wie die Dienststelle am Freitag mitteilte, ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der PI aufgrund winterlicher Verhältnisse, insbesondere durch Schneefall und überfrierende Nässe, 24 Verkehrsunfälle mit Sachschaden sowie 30 sonstige Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum, insbesondere auch auf Autobahnen. Ursächlich hierfür waren meist umgestürzte Bäume und querstehende, die Fahrbahn blockierende, Lastkraftwagen.