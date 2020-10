Neue Wege gehen : Für ein fittes und aktives Leben im Dorf

In Morscholz sprachen (v.l.) Gerd Giebel (Dorfcoach), Randolph Jobst („Keep Fresh“), Markus Wollscheid (Ortsvorsteher) und Uto Scheidt (Gesundheitsnetzwerk) über die Themen Gesundheit und Lebensqualität. Foto: eb

Morscholz In Morscholz laufen mehrere Aktivitäten zur Verbesserung der Lebensqualität und der Versorgungssituation.

„Gesundheit ist ein zentraler Faktor im Dorf, alle Aspekte einer zukunftsfähigen Daseinsvorsorge werden in Morscholz umgesetzt“, betonte Uto Scheidt vom Gesundheitsnetzwerk Hochwald, der diese Veranstaltung zusammen mit Ortsvorsteher Markus Wollscheid und Randolf Jobst (Initiative „Keep Fresh“) sowie dem städtischen Ortsmitarbeiter Gerd Giebel moderierte.

Wer seinen Nachbarn hilft , kann unter bestimmten Voraussetzungen ein monatliches Entgelt für seine Gemeinwohltätigkeit erhalten. Pflegebedürftige Personen können sich an die Registrierungsstelle Nachbarschaftshilfe im Sozialministerium wenden und die Zuweisung eines Nachbarschaftshelfers beantragen. Dieser muss vorab benannt werden und volljährig sein. Außerdem muss der Nachbarschaftshelfer weitere Voraussetzungen erfüllen, um registriert werden zu können.

Im Bereich Ernährung war der erste Schritt die Anlegung eines Kräuter- und Gemüsehochbeetes, das am Ortsausgang Richtung Hundscheid vom örtlichen Helferteam aufgebaut wurde. Die Bepflanzung und die Pflege werden von Sonja Wollscheid und Nina Brücker übernommen. Nach Absprache mit Wollscheid können interessierte Bürger die Kräuter und das Gemüse abernten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mit Zustimmung des Ortsvorstehers Markus Wollscheid Äpfel und Birnen von Streuobstwiesen zu pflücken. Die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln spielt da ebenfalls eine Rolle, da im ländlichen Raum immer mehr Geschäfte schließen. In Ermangelung lokaler Einkaufsmöglichkeiten bedient man sich im Ort nunmehr dem Projekt „Keep Fresh“, das vom Initiator Jobst erläutert wurde. Die Lebensmittel können vom Käufer bis dienstags online (unter www.keepfresh.de) entweder bestellt werden oder mit Hilfe der eigens dafür ausgebildeten Dorfcoaches Gerd Giebel, Karl Heinz Görgen oder Helmut Meyer.

Im Bereich Bewegung ist eine intelligente Wanderstrecke – eine so genannte Denk- und Kardiospur – auf dem Morscholzer Wanderweg RuM („Rund um Morscholz“) geplant. „Beim Wandern werden dabei an einigen Denkstationen die grauen Zellen aktiviert“, sagte Scheidt. An dieser Stelle gab es auch den Hinweis auf die demnächst startende Aktion Walking-Fußball, der nach besonderen Regeln generationenübergreifend gespielt werden kann. „Gehend Fußballspielen“ erweist sich hier als großer gemeinsamer Spaßfaktor.