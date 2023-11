Mehr Touristen erhofft Weiskirchen will Anerkennung als Kur- und Heilwald – Umweltministerin Berg reagiert

Beim Deutschen Bädertag in Bad Kreuznach hatten sich Weiskirchens Bürgermeister Wolfgang Hübschen und die Projektmanagerin für Heilbäder und Kurorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Gudrun Selzer, im SZ-Gespräch darüber beklagt, dass der heilklimatische Kurort Weiskirchen bei der für die Hochwaldkommune so wichtigen Anerkennung als Kur- und Heilwald seit Jahren nicht einen einzigen Schritt weitergekommen sei. Genau das kreidete Hübschen der Landesregierung an. Jetzt beantwortete Petra Berg als Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz die an ihr Ministerium weitergeleiteten SZ-Fragen.