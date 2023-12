Weihnachtsmarkt Wadrilltal lädt zum Budenzauber ein Auch in Wadrilltal weihnachtet es wieder sehr

Der Wadriller Weihnachtsmarkt, erstmals 1991 ausgerichtet und bis vor einigen Jahren ein echter Höhepunkt im Veranstaltungskalender der damaligen Kultureinheit Wadrill, Gehweiler und Reidelbach, jetzt Wadrilltal, kehrt an seinen früheren Ort zurück. Im Umfeld von Pfarrkirche St. Martin und Pfarrheim sowie riesigem Adventskranz und Dorfbrunnen, das bis ins Jahr 2015 für ein heimeliges Ambiente der Budenstadt und viel Zuspruch in der Bevölkerung des Hochwaldes sorgte, wird sich in diesem Jahr das weihnachtlich geprägte Geschehen wieder dort abspielen. Zwischenzeitliche Versuche, mit Zelt und an zwei Tagen sich in der Kirchstraße oder in der Wadrilltalhalle zu etablieren schlugen fehl. Corona sorgte schließlich für ein komplettes Aus.