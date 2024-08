Betriebsversammlung und Proteskundgebung Angst um Arbeitsplätze im Hochwaldraum

In der Hochwald-Region droht ein massiver Job-Kahlschlag: 400 Arbeitsplätze sollen beim Karosseriebau-Spezialisten Thyssenkrupp Automotive Body Solutions in Lockweiler abgebaut werden, 200 weitere beim Stoßdämpfer-Produzenten Bilstein in Mandern, kurz hinter der Landesgrenze. Am Freitagnachmittag machten der Betriebsrat des Werkes in Lockweiler und die Gewerkschaft IG Metall gegen diese Pläne mobil, riefen im Umfeld einer Betriebsversammlung in der Herbert-Klein-Halle in Wadern zu einer Protestkundgebung auf.