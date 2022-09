Angebot des Wirtschaftsverbandes : Wirtschaft präsentiert sich

Werbedisplays werden rund um den See aufgestellt. Foto: Brücker Erich

Noswendel Beim 45. Noswendeler Herbst- und Schlachtfest am Sonntag, 11. September, wird der neu formierte Wirtschaftsverband Wadern-Weiskirchen rund um den See erneut den Weg der Wirtschaft aufbauen. Dabei wird er sein Angebot an Handel, Handwerk und Dienstleistungen präsentieren.