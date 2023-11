Wechsel bei der Mannheimer Versicherung Neue Geschäftsführung bei der Mannheimer in Wadrilltal

Die Subdirektion der Mannheimer Versicherung im Waderner Stadtteil Wadrill, gegründet 1962 von Arnold Klauck und seit 1994 von seinem Sohn Edgar geleitet, ist Vergangenheit. Was aber nicht heißen soll, dass die vielfältigen Angebote und Leistungen im Versicherungssektor dieses Unternehmens nicht mehr im Hochwaldort vorgehalten werden. Mit Wirkung vom 1. August sind einerseits die Büroräume des Unternehmens in der Hermeskeiler Straße von der Hausnummer 47 in das Anwesen Nummer 12, gegenüber dem Kindergarten, umgezogen. Und andererseits firmiert die Geschäftsstelle des Dienstleisters unter der Bezeichnung Mannheimer Versicherung AG, Generalagentur Koch & Haßler OHG (Offene Handelsgesellschaft).