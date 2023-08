Wasserschaden in der Grundschule Konfeld Diesmal war Wasser das Problem

Konfeld · Ein Leck an einer Wasserleitung in der Schulküche im Obergeschoss hat an der Grunschule in Konfeld zu einem schweren Wasserschaden geführt.

29.08.2023, 14:14 Uhr

Ihre ehemalige Klassenlehrerin Astrid Fox dankte Sarah Lehene und Lilli Quint für ihr vorbildliches Verhalten. Foto: Ackermann Dieter

Mit dem Beginn der Sommerferien hatten sich Sarah Lehene (10) und Lilli Quint (11) zum Ende ihres vierten Schuljahres aus der Grundschule Konfeld verabschiedet. Nach einem gemeinsamen Gang zur Post verabredeten sie jetzt, auf dem Rückweg noch kurz mal ihre alte Schule zu besuchen. Auf Anhieb fielen ihnen dort die beschlagenen Fenster auf. Und beim Blick in ihr ehemaliges Klassenzimmer im Erdgeschoss registrierten sie mit einem großen Schreck, dass da jede Menge Wasser von der Decke herabströmte. Sofort rannten beide Mädchen aufgeregt zur Mutter von Lilli Quint, um ihr ihre Beobachtung mitzuteilen. Melanie Quint wollte sich erst etwas skeptisch selbst davon überzeugen, bevor sie die Feuerwehr um Hilfe bat. Als sie dann aber mit eigenen Augen sah, dass beide ihr kein Märchen erzählt hatten, alarmierte sie umgehend über die „112“ die Weiskircher Feuerwehr.