Von Lockweiler nach Finsterwalde Was eine Fahrradtour mit einem deutschen Flüchtlingsschicksal zu tun hat

Konrad Schmidt strahlt. Er lacht, seine Augen leuchten. Geschafft. Nach zehn Tagen und 802 Kilometern mit dem E-Bike ab Lockweiler steht er auf dem Marktplatz in Finsterwalde. Dort, wo schon eine große Bühne aufgebaut ist, wo am Abend das Sängerfest mit Zehntausenden von Besuchern starten wird. Klar wird Schmidt drei Tage lang dort ausgiebig feiern. Das Fest aber alleine war nicht der Anlass für seine Tour quer durch Deutschland, sondern seine Familiengeschichte. Schmidt wurde in der Nachkriegszeit in Finsterwalde geboren. Und so erfährt der Zuhörer einiges über ein deutsches Flüchtlingsschicksal. Eines von vielen.