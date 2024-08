Myriam Bettinger betreibt eine Vogelauffangstation in Morscholz Mit einer hilflosen Amsel hat alles begonnen

Morscholz · Amsel, Drossel, Fink und Star: Die Vogelauffangstation von Myriam Bettinger ist so voll wie nie. Liebevoll päppelt die Morscholzerin kranke, verletzte und junge Vögel auf. Allein in diesem Jahr waren insgesamt rund 420 Wirbeltiere in ihrer Obhut. Doch es gibt ein großes Problem, was der engagierten Tierschützerin schwer zu schaffen macht.

16.08.2024 , 18:20 Uhr

Den kleinen Mauersegler füttert Myriam Bettinger mit Heimchen. Foto: Alina Leidisch