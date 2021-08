Anmeldung erforderlich : Wanderung zu sieben Bächen bei Morscholz

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Wadern Eine Sieben-Bäche-Erlebniswanderung bietet die Touristikabteilung der Stadt Wadern am Samstag, 28. August, an. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Dorfplatz in Morscholz, wo auch zum Ende der Wanderung eine Einkehrmöglichkeit beim Gasthaus Schmeika besteht.

Vom Dorfplatz aus führt Gerhard Burtscher seine Mitwanderer an den Ufern von Löster und Wadrill entlang. „Im weiteren Verlauf der Wanderung werden wir Köpfbach, Wahnbach, Mettenbornbach, Gassebach, Hohlwegbach und Butterbach tangieren“, zählt der Wanderführer weitere Bäche auf, die wohl nicht unbedingt zu den bekanntesten der Region zählen und höchstens der ältesten Generation unter diesen Namen bekannt sein dürften. Dabei zeigt er seinen Wanderfreunden, wie diese Bäche die Mittelgebirgslandschaft des Waderner Hochwaldraumes durchschneiden, erzählt auch die eine oder andere kleine Geschichte zur Hochwaldlandschaft.

Der Streifzug am Fuße des Hunsrücks ist etwa 16 Kilometer lang und wird individuell durch den erfahrenen Wanderführer gestaltet. „Festes Schuhwerk, Rucksackverpflegung und etwas Wanderkondition kann ich nur empfehlen“, sagt Burtscher. Die Wanderung ist kostenlos und findet nur bei trockener Witterung statt.