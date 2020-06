Vom Niederrhein hat es Mauritius te Dorsthorst in unsere Gefilde verschlagen. Nun erkundet der begeisterte Wanderer das Saarland und die nähere Umgebung – Schritt für Schritt.

Für viele Menschen ist Wandern in kleinen Gruppen ein beliebter Zeitvetrtreib in Zeiten von Corona. Auch der begeisterte Wanderer und SZ-Mitarbeiter Mauritius te Dorsthorst ist regelmäßig auf Wanderungen unterwegs und berichtet in der Serie „Schritt für Schritt durch die Region“ von seinen Eindrücken. Dabei freut er sich über Tipps zu Wanderwegen im Saarland und der Umgebung, die er noch erkunden kann. Sie möchten ihm einen Weg empfehlen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redmzg@sz-sb.de.

Die Leuk begleitet uns noch ein kurzes Stück. Auf dem Weg finden sich auch eindrucksvolle Felsformationen, wie der Pilzfelsen und der Felsen vor Kollesleuken. Ebenso gehen wir an der Herrenmühle vorbei, bevor wir nach einem schmalen Pfad an einem Bachlauf vorbei die Ortschaft Kollesleuken erreichen. Hier gibt es am Mühlenplatz eine Hütte mit Sitzmöglichkeit, wo sich Wanderer kurz stärken können. Wir lassen den Ort hinter uns und begeben uns in das nächste Waldgebiet. Eine Bachquerung aus Holz führt uns zu einer kleinen Steigung, die uns zu einem Teil des Maria-Croon-Wegs bringt. Der Name leitet sich von der Heimatschriftstellerin ab, die zwischen 1891 und 1983 gelebt hat und in der Nähe geboren wurde sowie auch ihre Ruhestätte gefunden hat. Der Wald wechselt hier von einem überwiegenden Laubwald, wie wir ihn in der ersten Hälfte des Weges erlebt haben, zum Nadelwald. Nach einem kurzen Abstieg haben wir einen schönen Blick auf die Mühle von Trassem.