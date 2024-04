Pro Hochwald Wadern seit 20 Jahren aktiv Aus einer Protestbewegung wird eine starke politische Kraft

Bei der bevorstehenden Kommunalwahl tritt die Wählervereinigung erneut in sechs Ortschaften an. Während sich Pro Hochwald aus dem politischen Geschehen in Dagstuhl zurückzieht, kandidiert die Gruppe erneut in Bardenbach, Noswendel, Nunkirchen, Wadern und Wadrilltal. Neu hinzugekommen ist Wedern. „Eine tolle Truppe hat sich da zusammengefunden. Genau wie in den anderen Ortschaften“, resümiert der Vereinsvorsitzende Andreas Münster die Listenaufstellung, die in einer Mitgliederversammlung stattfand.