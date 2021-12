Rund 100 Bilder aus der Vergangenheit : Wadrilltaler Kalender zeigt Geschäfte und Händler von früher

Erste druckfrische Kalender überreichte (von rechts) Albert Räsch an die Inhaberinnen früherer Lebensmittelgeschäfte Biwwer Hedwig (Schmitt), Kuhnsches Hannelore (Speicher) und Kuerzen Marlene (Nickels). Foto: eb

Wadrilltal Das Einkaufen hat sich in den vergangenen 50 Jahren auch im jüngsten Waderner Stadtteil einschneidend verändert. Damals konnten noch fast alle Artikel des täglichen Bedarfs und darüber hinaus weitgehend innerhalb der heutigen Hochwaldorte eingekauft werden, denn es gab noch acht Lebensmittelgeschäfte in Wadrill, dazu noch zwei Metzgereien und drei Bäckereien sowie ein Lebensmittelgeschäft in Gehweiler.