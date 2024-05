Kathrin Müller will Bürgermeisterin von Wadern werden Aus Gießen zurück in den Hochwald der Familie zuliebe

Erst vor wenigen Jahren hat sie die perfekte Sportart für sich entdeckt – Tennis. Auf den Geschmack gekommen ist Kathrin Müller nach ihren Worten bei einem Schnuppertraining beim TV Nunkirchen. Seit dieser Zeit die 37-Jährige, die bei der Wahl am Sonntag, 9. Juni, für das Bürgermeisteramt in Wadern für die CDU kandidiert, mit den Damen 30 der Grün-Weißen auf Punktejagd. „Ich spiele gerne“, gesteht die promovierte Diplom-Pädagogin, die seit rund fünf Jahren an Uni-Klinik Homburg arbeitet – als Sozialtherapeutin in der Pädiatrie und Neontologie.